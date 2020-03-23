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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ: россияне могут вернуться на родину из Казахстана как минимум до 29 марта

В дипмиссии призвали отслеживать наличие свободных мест на авиарейсах

НУР-СУЛТАН, 23 марта. /ТАСС/. Граждане России, находящиеся на территории Казахстана, как минимум до 29 марта могут воспользоваться возможностью вернуться на родину спецрейсами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба посольства РФ в республике.

"Напоминаем, что как минимум до 29 марта сего года сохраняется возможность вернуться из Казахстана на родину, воспользовавшись международными репатриационными рейсами авиакомпании Air Astana и международными рейсами, выполняемыми авиакомпанией SCAT. Вновь призываем сограждан отслеживать наличие свободных мест на вышеупомянутых рейсах и приобретать имеющиеся в продаже билеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, для проезда через блокпосты, в том числе из других регионов Казахстана, в международные аэропорты находящихся на карантине городов Нур-Султан и Алма-Ата и беспрепятственного вылета в Россию необходимо заблаговременно сообщить в посольство свои данные: фамилию, номер паспорта, место проживания, цель пребывания в Казахстане, номер рейса и маршрут следования, а также госномер транспортного средства по соответствующему телефону экстренной связи.

Как пояснили в диппредставительстве, в целях составления полетных планов возможных репатриационных чартерных рейсов в период после 29 марта находящимся в Казахстане российским гражданам в случае намерения вылететь на родину необходимо направить не позднее 18:00 часов (15:00 мск) 24 марта по электронной почте консульского отдела посольства свои полные данные, а также информацию о рейсе и конечной точке маршрута.

"Обращаем особое внимание, что в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями все граждане по возвращении из-за рубежа должны быть готовы к карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда в Россию", - следует из сообщения.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. На сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая заражения коронавирусом.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
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