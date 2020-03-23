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Профилактические меры в связи с коронавирусом предприняли в московских СИЗО

Кроме того, во всех СИЗО освободили специальные боксы, где в случае инфекции будут находиться заболевшие

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса предприняты в столичных следственных изоляторах (СИЗО). Об этом в понедельник ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

"На данный момент предприняты все необходимые меры. Во всех СИЗО проводятся своевременные мероприятия по дезинфекции камер. При условии, что эта инфекция все же попадет в учреждения разработан план действий. В том числе во всех СИЗО освобождены специальные боксы, где будут находиться заболевшие", - сказала Потяева.

Она добавила, что также уже сейчас приобретены все необходимые медикаменты во все учреждения, а врачи прошли переподготовку.

"Зараженных среди заключенных нет. Сейчас предприняты все необходимые меры по контролю за вновь прибывающими в следственный изолятор. Это делается для того, чтобы те кто уже находится там имели возможность пользоваться срочной медицинской помощью", - сказала Потяева.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
Россия
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