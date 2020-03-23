Колледжи Дагестана начали шить медицинские маски для педагогов и студентов

МАХАЧКАЛА, 23 марта. /ТАСС/. Производство медицинских масок начали восемь колледжей министерства образования и науки Дагестана для студентов и педагогов учреждений среднего профобразования (СПО) и других образовательных организаций. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Восемь профессиональных образовательных организаций Дагестана привлечено к изготовлению медицинских масок по поручению министерства образования и науки региона. За минувшие выходные в швейных мастерских СПО изготовлено уже свыше 2 тыс. средств индивидуальной защиты. Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены не только студенты и педагоги учреждений СПО, но и, по возможности, обучающиеся других образовательных организаций республики", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, работа ведется в рамках реализуемого "комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и в связи с отсутствием медицинских масок в аптеках".

"К работе подключены Колледж народных промыслов и туризма в Дербенте, Технический колледж им. Р. Ашуралиева в Махачкале, Колледж сферы услуг в Хасавюрте, Профессионально-педагогический колледж в Кизляре, Аграрный колледж в Дагестанских Огнях, Индустриально-промышленный колледж в Избербаше, Колледж экономики и предпринимательства и Сельскохозяйственный колледж им. Ш. Шихсаидова в Буйнакске. Изготовление медицинских масок республиканские профессионально-образовательные организации осуществляют за счет внебюджетных средств", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщила вице-премьер - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, швейные мастерские работают на базе восьми профессиональных образовательных организаций региона. "Решение об изготовлении масок принято по согласованию с Роспотребнадзором и Минздравом республики. Колледжи получили все необходимые рекомендации. На сегодняшний день изготовлено уже более 2 тыс. медицинских масок", - приводит пресс-служба слова Омаровой.

В ведомстве добавили, что на данный момент профессиональным образовательным организациям Дагестана рекомендовано перейти на дистанционное обучение. "Профилактические меры принимаются в соответствии с эпидемиологической ситуацией в республике. Случаев заражения не выявлено, но при необходимости усиления мер по предотвращению распространения вируса изготовленные медицинские маски послужат дополнительной защитой учащихся и педагогов", - заключили в министерстве.