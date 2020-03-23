Заразившийся коронавирусом губернатор Пьемонта сообщил о своем выздоровлении

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор северной итальянской области Пьемонт Альберто Чирио, у которого 8 марта был выявлен коронавирус нового типа, сообщил в понедельник о своем выздоровлении.

"Я выздоровел. Только что получил результаты анализов [на заражение коронавирусом], которые дали отрицательный результат", - написал Чирио в своем Twitter.

7 марта о своем заражении сообщил лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти. Он продолжает лечение в изоляции дома.

Как сообщают итальянские СМИ, в понедельник ожидается выписка так называемого первого пациента - 38-летнего мужчины, с которого, как считается, началась цепь заражений в больнице небольшого города Кодоньо под Лоди, недалеко от Милана. Его беременная жена была выписана из больницы в начале марта, заболевание она перенесла без симптомов. Отец инфицированного скончался.

Первая локальная вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране от коронавируса и его побочных эффектов умерли свыше 5,4 тыс. человек. Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 59138 (включая вылечившихся и летальные исходы).