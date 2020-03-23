{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии число заразившихся коронавирусом достигло почти 2,4 тыс.

Анализы на коронавирус сдали к настоящему моменту свыше 61 тыс. человек

ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2371, за сутки зафиксировано 240 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил в понедельник норвежский Институт здравоохранения.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

н"В общей сложности 2371 человек заражен коронавирусом, из них 240 случаев выявлены 22 марта", - говорится в сообщении. Анализы на коронавирус сдали к настоящему моменту свыше 61 тыс. человек.

Правительство Норвегии из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгена. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

В стране уже восемь умерших от коронавируса. Первый случай заражения здесь выявили в конце февраля.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 700
За сутки в стране выявили еще 74 инфицированных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС