В Норвегии число заразившихся коронавирусом достигло почти 2,4 тыс.

ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2371, за сутки зафиксировано 240 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил в понедельник норвежский Институт здравоохранения.

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н"В общей сложности 2371 человек заражен коронавирусом, из них 240 случаев выявлены 22 марта", - говорится в сообщении. Анализы на коронавирус сдали к настоящему моменту свыше 61 тыс. человек.

Правительство Норвегии из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгена. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

В стране уже восемь умерших от коронавируса. Первый случай заражения здесь выявили в конце февраля.