Отправка в Италию российских военных не повлияет на боеспособность войск РХБЗ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Отправка в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, не повлияет на боеспособность этого рода войск, туда отправлена только одна лаборатория РХБЗ из 15. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет [влияние] на боевую способность войск. Наоборот военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства", - сказал Кириллов.

По его словам, в Италию отправлена лишь одна лабораторию из 15, имеющихся в войсках РХБЗ. Улетело 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих этого рода войск. "Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи", - подчеркнул начальник.