Минюст направил в правительство поправки в КоАП, касающиеся нарушения карантина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ направило в правительство проект поправок в КоАП для обеспечения неукоснительного соблюдения правил карантина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста, отвечая на запрос агентства.

"Минюстом России подготовлен и направлен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" <...> в целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина)", - сообщили в Минюсте.

Законопроект подготовлен во исполнение перечня поручений правительства РФ от 15 марта 2020 года, отметили в Минюсте.

В министерстве не уточнили размер предлагаемых санкций к нарушителям карантина, но подчеркнули, что законопроект направлен "на повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях" для обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в период карантина.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ попросила премьер-министра Михаила Мишустина ускорить выполнение поручения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. Глава кабмина поддержал просьбу главного санитарного врача РФ и обещал сделать это обязательно.

Глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости помещения под карантин прибывающих в РФ граждан. По ее словам, 69 632 человека после возвращения из-за рубежа были подвергнуты сантирно-карантинному контролю. Число помещенных под медицинское наблюдение и карантин (это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан, отметила Попова) меньше на 8%.