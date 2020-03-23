{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Минюст направил в правительство поправки в КоАП, касающиеся нарушения карантина

В министерстве не уточнили размер предлагаемых санкций к нарушителям
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ направило в правительство проект поправок в КоАП для обеспечения неукоснительного соблюдения правил карантина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста, отвечая на запрос агентства.

На эту тему
Новые поручения главы правительства, направленные на борьбу с коронавирусом

"Минюстом России подготовлен и направлен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" <...> в целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина)", - сообщили в Минюсте.

Законопроект подготовлен во исполнение перечня поручений правительства РФ от 15 марта 2020 года, отметили в Минюсте.

В министерстве не уточнили размер предлагаемых санкций к нарушителям карантина, но подчеркнули, что законопроект направлен "на повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях" для обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в период карантина.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ попросила премьер-министра Михаила Мишустина ускорить выполнение поручения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. Глава кабмина поддержал просьбу главного санитарного врача РФ и обещал сделать это обязательно.

Глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости помещения под карантин прибывающих в РФ граждан. По ее словам, 69 632 человека после возвращения из-за рубежа были подвергнуты сантирно-карантинному контролю. Число помещенных под медицинское наблюдение и карантин (это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан, отметила Попова) меньше на 8%.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ЛДПР призывает РПЦ приостановить все службы до окончания пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС