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Распространение коронавируса нового типа

Россияне смогут вернуться из Азербайджана до 28 марта самолетами "Аэрофлота"

По данным посольства России в Баку, рейсы будут осуществляться ежедневно

БАКУ, 23 марта. /ТАСС/. Находящиеся в Азербайджане граждане России могут вернуться на родину до 28 марта авиарейсами компании "Аэрофлот". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства РФ в Баку.

"Ежедневные авиарейсы компании "Аэрофлот" по маршруту Баку - Москва будут совершаться до 28 марта 2020 года (вылет в 15:55 (14:55 мск))", - указывается в документе.

С 14 марта в Азербайджане введены меры социальной изоляции, в рамках которых на месяц отменены все массовые мероприятия, в том числе свадьбы и поминки, ограничено время работы ресторанов, кафе и баров, закрыты крупные торговые центры и детские развлекательные центры. Кроме того, закрыты границы с соседними странами, прекращено наземное, авиа- и железнодорожное сообщение с ними, за исключением грузоперевозок, до 29 марта запрещен въезд в Баку транспорта из всех регионов страны.

По данным оперативного штаба при кабинете министров республики, в Азербайджане выявлено уже 72 случая заражения коронавирусом, семь из них были зафиксированы за последние сутки. Всего в стране выздоровели 10 человек, один умер, на лечении находится 61 человек.

Теги
АзербайджанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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