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Мосгоризбирком утвердил порядок онлайн-голосования о поправках к конституции 19-22 апреля

Формирование списка избирателей осуществляется на основании их заявлений

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования о поправках к Конституции РФ. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Принято решение о дистанционном электронном голосовании в Москве при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ <…> Голосование проводится по единому федеральному округу, предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования. Формирование списка избирателей осуществляется на основании их заявлений, предлагается провести подачу заявлений через порталы мос.ру и едином портале госуслуг с 25 марта по 16 апреля. Предлагается провести голосование с 8:00 19 апреля до 22:00 22 апреля, то есть в течение практически четырех дней", - сказал Ермолов.

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