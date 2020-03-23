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Распространение коронавируса нового типа

Меркель сделала тест на коронавирус

Врач, который делал канцлеру ФРГ 20 марта профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель сделала в понедельник тест на коронавирус и теперь ожидает результата. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер чувствует себя хорошо, она сегодня в режиме видеоконференции подключилась к заседанию правительства", - сказал представитель. "Она сделала сегодня тест на коронавирус, мы ожидаем результата и посмотрим, что за этим последует", - отметил Зайберт.

В воскресенье он сообщил журналистам, что врач, который делал Меркель в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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