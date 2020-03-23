Первая смерть пациента с коронавирусом подтверждена в Зимбабве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента, заразившегося новым коронавирусом, подтвержден в Зимбабве. Об этом в понедельник сообщила Телерадиовещательная корпорация Зимбабве ZBC со ссылкой на министерство здравоохранения и охраны здоровья детей.

Отмечается, что речь идет об известном в стране журналисте Зороро Макамбе.

Как указывает в свою очередь агентство Синьхуа, 29 февраля журналист уехал в Нью-Йорк, откуда вернулся 9 марта через ЮАР. 21 марта он сдал положительный тест на коронавирус.

Первый случай инфицирования был зарегистрирован в Зимбабве 20 марта.