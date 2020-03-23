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AliExpress устроит онлайн-перформанс с самыми знаковыми вещами десятилетия

Речь идет о селфи-палке, санитайзере и умной колонке. Трансляция в соцсетях AliExpress Россия начнется 27 марта в 19:00

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. AliExpress устроит онлайн-перформанс, в ходе которого музыканты Playtronica сыграют на знаковых вещах десятилетия, таких как селфи-палка, эко-шуба и санитайзер. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В честь своего дня рождения AliExpress вместе с командой московских музыкантов Playtronica соберет 10 самых популярных предметов последних 10 лет и сыграет на них диджей-сет. Вещи будут звучать благодаря специальному midi-контроллеру Playtron, к которому подсоединены 18 проводов-крокодилов и USB-провод", - говорится в сообщении.

Диджей-сет на увлажнителе для воздуха, умной колонке, эко-шубе, селфи-палке, смартфоне, кроссовках, санитайзере и других знаковых вещах десятилетия можно будет услышать в социальных сетях AliExpress Россия. Трансляция начнется 27 марта в 19:00.

"Подпевать "музыке вещей" будет певица Jekka, которая и раньше выступала с командой Playtronica", - отмечают авторы проекта.

Playtron позволяет играть на любых токопроводящих предметах - от овощей, фруктов, растений, мыла и воды до реального человека. Для перформанса AliExpress Playtronica немного модернизировала контроллер: с помощью специальных металлических пластин в день трансляции зрители смогут услышать даже те предметы, которые не проводят ток.

"Мы решили не отменять запланированное праздничное мероприятие в честь десятилетия AliExpress, а перенести его в онлайн. Да, мы все сейчас #cидимдома, но это не повод отказываться от радостей жизни. Мы хотим вдохновить людей чаще делиться своим хорошим настроением в онлайне и говорим всем сомневающимся: "Да, так можно!", - отметили в AliExpress Россия.

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