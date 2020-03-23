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Распространение коронавируса нового типа

ЛДПР призывает РПЦ приостановить все службы до окончания пандемии коронавируса

Все это нарушает карантинные меры и подвергает угрозе жизнь прихожан, считают в ЛДПР

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в Госдуме призвала Русскую православную церковь (РПЦ) до окончания пандемии нового коронавируса приостановить все массовые мероприятия, службы и молебны.

"ЛДПР призывает Русскую православную церковь приостановить все массовые мероприятия, службы и молебны до окончания пандемии коронавируса. Все это нарушает карантинные меры и подвергает угрозе жизнь прихожан, их родственников и близких", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале фракции.

В ЛДПР одобряют действия ряда конфессий по приостановке служб в своих религиозных учреждениях. "Хотелось бы, чтобы так поступили и православные. Но пока что РПЦ продолжает службы, причастия, а верующие целуют иконы и мощи. Этого сейчас делать нельзя, нужно соблюдать строжайшие нормы карантина", - уверены либерал-демократы.

По мнению фракции, единственным способом остановить эпидемию является самоизоляция. "А когда люди сотнями собираются в одном помещении даже с самыми благими целями - это не самоизоляция, а коллективизация, способствующая распространению вируса", - считают в ЛДПР. "В связи с этим мы призываем руководство РПЦ пойти по тому же пути, что и мусульмане, католики и другие конфессии", - заключили во фракции.

17 марта Духовное управление мусульман РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил инструкции по проведению богослужений и совершению таинств в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Священный синод РПЦ 17 марта постановил при необходимости вводить их по благословению архиерея в епархиях, на территории которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Все мероприятия, кроме богослужений, были отменены и в московском католическом храме святого Людовика Французского, сообщил генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Игорь Ковалевский. Ординарий римско-католической архиепархии Божией Матери с центром в Москве архиепископ Павел (Паоло) Пецци обратился к пастве в письме, опубликованном на сайте архиепархии, с рекомендациями по профилактике коронавируса для священников, которые будут действовать до 3 апреля 2020 года.

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