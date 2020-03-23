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Воронежских чиновников могут уволить за махинации с детскими путевками для нуждающихся

По данным прокуратуры, они отправляли на курортное лечение в Ялту своих детей вместо льготников

ТАСС, 23 марта. Сотрудники управления социальной защиты Воробьевского района Воронежской области, которые отправили своих детей в санатории Ялты вместо инвалидов и малоимущих, уволят, если эта информация подтвердится. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее прокуратура Воронежской области установила, что чиновники отправляли на курортное лечение в Ялту своих детей вместо тех, которым полагалась подобная льгота. Так, из девяти выделенных путевок четыре отдали работникам соцзащиты. Согласно актам, родители детей, которые должны были отправиться в санатории, сами отказались от путевок. Однако в беседе с прокурором они сообщили, что о наличии путевок даже не знали.

"Региональные власти находятся в контакте с правоохранительными органами. Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ", - прокомментировали в пресс-службе.

В ходе прокурорской проверки также выяснилось, что семью одного из работников управления необоснованно признали малоимущей с последующей выплатой ежемесячного пособия и предоставлением путевки ее дочери в санаторий Ялты. При этом достоверность сведений о доходах членов семьи при предоставлении ей государственной помощи не проверялась.

В настоящий момент материалы проверки направлены в следственные органы. По факту необоснованного признания семьи одного из работников малоимущей отделу МВД по Воробьевскому району рекомендовано возбудить дело по части 1 статьи 159.2 Уголовного Кодекса ("Мошенничество при получении выплат").

Теги
РоссияВоронежская область
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