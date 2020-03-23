Попова: у более 70% инфицированных в России коронавирус протекает с неявными симптомами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 70% заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России переносят заболевание без ярко выраженных симптомов. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Познер" на Первом канале .

"Внутри 438 [зараженных], 72% - это люди, которые имеют острое респираторное инфекционное заболевание с неярко выраженной клиникой. - сказала она. - "И 5% - это люди, которые имеют клинические проявления в виде пневмонии, мы сегодня таких больных имеем".

По словам Поповой, среди всех заразившихся коронавирусом в России только один человек находился в тяжелом состоянии. "Он стабилизирован, он был тяжелым двое суток назад. Это человек с массой 130 килограммов с диабетом. И течение заболевания у него проходит не так просто, как у всех остальных. Больше тяжелых в этом перечне в Российской Федерации нет", - добавила глава Роспотребнадзора.