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Распространение коронавируса нового типа

Попова: у более 70% инфицированных в России коронавирус протекает с неявными симптомами

По словам главы Роспотребнадзора, среди всех заразившихся коронавирусом в России только один человек находился в тяжелом состоянии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 70% заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России переносят заболевание без ярко выраженных симптомов. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

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"Внутри 438 [зараженных], 72% - это люди, которые имеют острое респираторное инфекционное заболевание с неярко выраженной клиникой. - сказала она. - "И 5% - это люди, которые имеют клинические проявления в виде пневмонии, мы сегодня таких больных имеем".

По словам Поповой, среди всех заразившихся коронавирусом в России только один человек находился в тяжелом состоянии. "Он стабилизирован, он был тяжелым двое суток назад. Это человек с массой 130 килограммов с диабетом. И течение заболевания у него проходит не так просто, как у всех остальных. Больше тяжелых в этом перечне в Российской Федерации нет", - добавила глава Роспотребнадзора.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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