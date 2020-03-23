Главный нарколог Минздрава предупредил об опасности спиртного при коронавирусе

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Употребление алкоголя при простуде, в том числе при заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, может дать осложнения на сердце. Кроме того, вызов на дом не проверенных врачей, оказывающих наркологическую помощь при злоупотреблении алкоголем, также может быть сопряжено с риском заражения COVID-19, сообщил в понедельник ТАСС главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается, - сказал Брюн. - Если вы нуждаетесь в срочной наркологической помощи - не вызывайте на дом по рекламным объявлениям не проверенных людей, которые оказывают наркологическую помощь на дому. Они могут быть переносчиками коронавируса".

Нарколог также призвал обращаться за помощью только в официальные учреждения, где предусмотрены услуги на конфиденциальной основе. "Действительно качественную помощь - с определением индивидуальной биохимии мозга и подбором препаратов под нее - можно получить только в специализированных учреждениях наркологической службы", - пояснил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.