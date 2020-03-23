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Распространение коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре заявили, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к нему

Собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у больных, перенесших инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, вырабатывается иммунитет.

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"Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом", - сказала она в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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