В Ингушетии начался прием документов для совершения хаджа 1400 паломниками

МАГАС, 23 марта. /ТАСС/. Прием документов для совершения хаджа начался в Ингушетии, в 2020 году из региона паломничество к святыням в Саудовской Аравии смогут совершить 1400 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил старший сотрудник официальной фирмы-представителя поездки в хадж от Ингушетии ООО "Медина" Магомед Льянов.

"Нам в 2020 году выделена квота на 1400 мест, если желающих будет больше, то квоту можно будет увеличить путем запроса. Мы начали набор, и за несколько дней к нам уже обратились с документами около 20 человек, которые намерены отправиться в хадж", - сказал Льянов.

По его словам, ситуация с пандемией коронавируса паломников пока не страшит и отказов от хаджа нет.

"Верующие надеются, что пандемия коронавируса пойдет на спад уже до конца весны, потому такое большое количество людей - для первых дней приема - уже подали документы. Мы начнем отправлять рейсы с паломниками из нашего аэропорта Магас с 15 по 20 июля. Пока люди только будут сдавать документы, а ближе уже к самому хаджу паломники пройдут необходимое обследование и вакцинацию", - добавил собеседник ТАСС.

Большой хадж в 2020 году начинается 29 июля, для участия в нем России выделена квота на 25 тыс. мест.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных, хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина.