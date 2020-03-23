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Распространение коронавируса нового типа

Тест Меркель и домашний режим для пожилых москвичей. Главное о коронавирусе за 23 марта

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего случаев заражения — 438, из них новых — 71. На Кубе из-за заражения госпитализирован россиянин в критическом состоянии.
  • В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против главного внештатного инфекциониста местного Минздрава. Она отдыхала в Испании, а вернувшись, не сообщила об этом руководству и не стала соблюдать карантин (в том числе участвовала в конференции и читала лекции в университете). Впоследствии у нее подтвердился коронавирус. 
  • Минкомсвязь до 27 марта должна создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с инфицированными. Им сообщат о необходимости самоизолироваться. О других новых распоряжениях правительства в связи с коронавирусом читайте здесь
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею об усилении ответственности за нарушение режима карантина.  
  • Правительство распорядилось приостановить диспансеризацию.
  • Глава "Норникеля" Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций.

Москва

  • Всего случаев — 262, из них новых — 71. 
  • Власти столицы просят соблюдать домашний режим москвичей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Пожилым людям выплатят финансовую помощь (4 тыс. рублей), им отменяют пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ, операторов связи просят не отключать у них мобильные телефоны при нулевом балансе. С доставкой продуктов и лекарств помогут социальные работники и волонтеры. 
  • Отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с пятого класса. Это сделано, чтобы минимизировать контакты — занятия в московских школах отменены с 21 марта по 12 апреля. Школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получать продуктовые наборы.
  • Москва перестанет направлять положительные пробы на вирус на подтверждение — теперь диагноз будут ставить после первой пробы с положительным результатом.

Мир

  • Всего зараженных — более 330 тыс., скончались 15 029 (примерно 4,53%).
  • Первые случаи заражения выявлены в Доминике и Гренаде, полный список "зараженных" стран читайте здесь
  • Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Игры-2020 в Токио (запланированы на период с 24 июля по 9 августа) могут быть отсрочены.  
  • По данным СМИ, заразился продюсер Харви Вайнштейн (отбывает 23-летний тюремный срок за сексуальное насилие). Его представители не подтвердили эту информацию. Из-за заболевания, связанного с коронавирусом, на 90-м году жизни умерла итальянская актриса Лючия Бозе.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест. Она находится на домашнем карантине: выяснилось, что заразился ее врач. Первый тест дал отрицательный результат. 

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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