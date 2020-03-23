Обращение генсека ООН к странам, участвующим в военных конфликтах. Полный текст

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к глобальному прекращению огня. ТАСС публикует полный текст обращения, поступившего в агентство.

Наш мир стоит перед общим врагом: коронавирусная инфекция COVID-19.

Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем.

Тем временем, по всему миру бушуют вооруженные конфликты.

Наиболее уязвимые — женщины и дети, инвалиды, маргинализированные и перемещенные лица — платят самую высокую цену.

Они также в наибольшей степени рискуют стать жертвами катастрофического воздействия коронавирусной инфекции COVID-19.

Давайте не будем забывать, что в разоренных войнами странах системы медико-санитарного обслуживания находятся в состоянии коллапса.

Медицинские работники, которых и без того мало, часто подвергаются нападениям.

Беженцы и другие лица, перемещенные в результате насильственного конфликта, уязвимы вдвойне.

Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны.

Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира.

Пришло время поставить заслон вооруженным конфликтам и сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни.

Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду, заставьте пушки замолчать, прекратите артиллерийские обстрелы, остановите авиаудары.

Это чрезвычайно важно для того, чтобы содействовать созданию коридоров для доставки жизненно необходимой помощи, создать ценные возможности для дипломатии, дать надежду тем, кто находится в наиболее уязвимом положении по отношению к коронавирусной инфекции COVID-19.

Давайте черпать вдохновение в коалициях и диалоге, которые медленно формируются между враждующими сторонами с тем, чтобы обеспечить совместные подходы к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако нам необходимо гораздо больше.