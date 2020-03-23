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Распространение коронавируса нового типа

В Роскомнадзоре сообщили, что российские СМИ и соцсети удалили фейки о коронавирусе

Однако требование Генпрокуратуры не выполнили YouTube и Instagram

Российские СМИ и соцсети удалили фейки о коронавирусе, требование Генпрокуратуры не выполнили YouTube и Instagram - Роскомнадзор.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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