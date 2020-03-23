Российские СМИ и соцсети удалили фейки о коронавирусе, требование Генпрокуратуры не выполнили YouTube и Instagram - Роскомнадзор.
В Роскомнадзоре сообщили, что российские СМИ и соцсети удалили фейки о коронавирусе
Однако требование Генпрокуратуры не выполнили YouTube и Instagram
Распространение коронавируса нового типа
Попова: некоторые страны обеспечили противодействие коронавирусу без жесткого карантина
Комментируя возможные меры предотвращения распространения коронавируса в Москве, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что введение карантина в столице не обсуждается
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