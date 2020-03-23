Попова: некоторые страны обеспечили противодействие коронавирусу без жесткого карантина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Меры ряда стран по пресечению распространения коронавируса и его профилактике, в частности Японии и Сингапура, были эффективны без введения жесткого карантина, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Познер" на Первом канале .

Комментируя возможные меры предотвращения распространения коронавируса в Москве, Попова подчеркнула, что введение карантина в столице не обсуждается.

"Нет, не обсуждается (мера о введении жесткого карантина - прим.ТАСС). В самом деле, эффективность карантина как мера обсуждается сегодня во всем мире, потому что есть модель стран, которые применяли жесткий карантин, и есть модель стран, которые его не применяли. Япония, Сингапур жесткого карантина не вводили. Однако же эффект тоже есть", - сказала она.

Попова отметила, что возможно два пути развития нового коронавируса: он может закончиться и больше не проявиться, как ранее возникавшие коронавирусы, или же он станет сезонным заболеванием, таким, как грипп. Однако, по ее мнению, прогнозы делать еще рано, так как этот вирус еще недостаточно изучен.