Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда "Ведомостей"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Андрей Шмаров займет должность и.о. главного редактора газеты "Ведомости" с 24 марта. Об этом сообщается в понедельник на сайте издания со ссылкой на будущих владельцев "Ведомостей" Константина Зятькова и Алексея Голубовича.

"Исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" с 24 марта станет Андрей Шмаров <...> Зятьков и Шмаров подтвердили это "Ведомостям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что редакционным директором "Ведомостей" станет Юрий Кацман. "Это было неожиданно, но интересно. Принципиально я согласен, необходимо утрясти формальные детали", - приводит издание слова Кацмана.

По данным газеты, на прошлой неделе покупателями 100% акций АО БНМ, которое издает "Ведомости", стали гендиректор издательского дома "Версия" Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.

Главный редактор газеты "Ведомости" Илья Булавинов будет работать на своем посту до конца апреля.