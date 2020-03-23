Би-би-си: в Британии могут ввести комендантский час из-за коронавируса

"Чем быстрее мы сможем остановить распространение заболевания, тем быстрее все это закончится. Поэтому люди, продолжающие активно общаться с окружающими, как мы это сейчас наблюдаем, ведут себя крайне неправильно, помогая распространять вирус и мешая нам остановить болезнь, а это означает, что уже введенные ограничения будут действовать дольше, - заявил в понедельник утром в телеэфире ВВС глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. - Иными словам, соблюдая правила, вы помогаете стране быстрее справиться с ситуацией. Мы полностью готовы к дальнейшим шагам, если это понадобится".

Потребность в новых мерах руководство страны объясняет тем, что далеко не все британцы соблюдают рекомендации властей воздерживаться от контактов с другими людьми и любых поездок без крайней необходимости.

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Британское правительство в ближайшее время может ужесточить меры по борьбе с распространением нового коронавируса. Как сообщила в понедельник вещательная корпорация ВВС, обсуждается возможность введения комендантского часа и закрытия всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Ограничения, вызванные распространением коронавируса, британские власти вводят постепенно, указывая на то, что наибольший эффект достигается, когда меры приняты в нужное время. К настоящему моменту в стране перешли на дистанционное обучение вузы, закрыты школы, прекратили работу пабы, кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы. В воскресенье правительство также объявило о том, что в ближайшие 3 месяца свои дома не должны покидать 1,5 млн британцев с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Тем, кому заражение коронавирусом грозит наиболее опасными осложнениями, местные власти и торговые сети обеспечат доставку продуктов и лекарств на время карантина.

Новые меры

В воскресенье премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что при необходимости в стране может быть введен "комендантский час и запреты на передвижение", хотя в настоящий момент британские власти считают, что это нежелательно. Глава правительства напомнил, что ради спасения человеческих жизней гражданам следует находиться дома, если у них есть такая возможность, и держаться на расстоянии двух метров от других людей на улице. За выполнением этих рекомендаций в будущем могут начать следить представители британских правоохранительных органов.

В ближайшее время должен быть принят закон, который предусматривает штрафы за нарушение режима самоизоляции и наделяет полицию дополнительными полномочиями.

Как пишет политический обозреватель ВВС Лора Кюнссберг, правительство обсуждает различные жесткие меры и готово распорядиться о закрытии всех магазинов, которые не торгуют продовольствием, лекарствами и другими товарами первой необходимости. При этом многие британские магазины розничной торговли уже сообщили о том, что временно закрываются. Среди них: дорогие сетевые универмаги John Lewis и Selfridges, магазины техники Apple и шведской компании IKEA, магазины одежды H&M и Zara, а также знаменитый лондонский Harrods, основанный в 1834 году и не прекращавший работать даже в годы Второй мировой войны.

Вынужденная давка

Пока что далеко не все британцы следуют призывам и предписаниям властей - кто-то из-за беспечности, а кто-то по необходимости. На минувших выходных корр. ТАСС стал свидетелем давки, образовавшейся у одного из крупных продуктовых магазинов Лондона перед его открытием. В последние дни это нередкая картина в связи с ажиотажным спросом, возникшим на многие категории товаров (макароны, крупы, консервы и другие продукты длительного хранения, мыло, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства и парацетамол), стремительно исчезающие с полок. С учетом сложившейся ситуации многие супермаркеты в утренние часы пускают за покупками только людей пожилого возраста и представителей наиболее важных для страны профессий, таких как врачи, медсестры и полицейские.

Давку можно увидеть и в лондонском метро, где поезда стали ходить значительно реже, а 40 из 250 станций были закрыты. В пиковые часы это приводит к тому, что вагоны на многих линиях оказываются переполнены, хотя власти столицы и сообщают о том, что число пассажиров в лондонской подземке снизилось на 70%, а на минувших выходных - почти на 90%. На 40% упала нагрузка на городской наземный транспорт, и до 70% - на железнодорожный. В связи с этим автобусы и поезда ходят реже, некоторые маршруты отменены, но многим людям, чьи профессии не предполагают возможности удаленной работы, по-прежнему приходится пользоваться общественным транспортом.

Кому закон не писан

Вместе с тем СМИ королевства сообщают и о том, что некоторые жители страны показательно игнорируют запреты властей, уже заявляющих о "вопиющем эгоизме" отдельных граждан. Установившаяся над значительной частью территории страны ясная весенняя погода в сочетании с закрытием пабов, магазинов и кафе способствовали резкому наплыву туристов в природные парки и курортные городки, в некоторых из которых продолжают работать аттракционы и галереи с игровыми автоматами для детей. По сообщениям британских газет, многие британцы, переведенные на удаленную работу или вынужденные самоизолироваться на одну или две недели из-за появления симптомов ОРВИ, устраивают себе импровизированные каникулы, отправляясь отдыхать на лоне природы и снимая загородные дома. Поступают также сообщения, что, несмотря на запрет, закрылись не все питейные заведения.

Сложившаяся ситуация вынудила правительство выступить с дополнительными разъяснениями. "К поездкам, осуществляемым ввиду острой необходимости, не относится посещение загородных домов, кемпингов, мест стоянки туристических фургонов и т. п. в целях самоизоляции или отдыха. Люди должны оставаться в основных местах проживания", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства в воскресенье вечером.

Тревожная статистика

По состоянию на 22 марта в Соединенном Королевстве было подтверждено 5683 случая заражения новым коронавирусом. Утром в понедельник число летальных исходов достигло 289, причем эксперты отмечают, что этот показатель растет быстрее, чем в Италии на том же этапе распространения заболевания.

В правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше количества подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения новым коронавирусом, может приходиться по тысяче инфицированных.