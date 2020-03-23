Минприроды занесет в Красную книгу 29 видов птиц и 14 млекопитающих

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минприроды России подготовило новый список животных для внесения в Красную книгу РФ. В него вошли 29 видов птиц и 14 млекопитающих, сообщает пресс-служба министерства в понедельник.

"Новый список животных, занесенных в Красную книгу РФ, подготовлен для направления на регистрацию в Министерство юстиции РФ <...> Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, кроме плотоядной косатки, попали сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые будут занесены в Красную книгу страны 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.

По данным Минприроды, существующая Красная книга РФ датирована 1997 годом. Список животных, которых предполагалось занести в национальную Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки этого списка вызывали немало споров.

Ранее Минприроды сообщило о подготовке ко включению в Красную книгу дальневосточной плотоядной косатки и каспийского тюленя. Вокруг этих видов млекопитающих долгое время существовали споры. В частности, против включения косатки выступали Минсельхоз и Всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Численность каспийского тюленя, по данным ВНИРО за 2019 год, оценивается в интервале 43-66 тыс. особей, что говорит о продолжающемся падении численности этого вида. С начала прошлого века и по 2012 год популяция таких тюленей сократилась на 77,5%. Численность плотоядной косатки в настоящее время не превышает несколько сот особей в российских водах. Это сравнимо с оценками численности амурского тигра, сохранение которого является приоритетным для государства.