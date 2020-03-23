Тринадцатый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Тринадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в понедельник с аэродрома Чкаловский в Италию с российскими военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе в коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что продолжается переброска российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре для оказания республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) в Италию вылетел тринадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС с российскими военнослужащими и специальной техникой на борту", - сказали в Миноброны

Ранее в понедельник в Италию вылетели десятый, одиннадцатый и двенадцатый транспортные Ил-76 ВКС России.

В субботу президент РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в военном ведомстве сообщили, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский по приказу министра обороны Сергея Шойгу будет сформована группировка из девяти самолетов Ил-76.

В понедельник утром в российском военном ведомстве сообщили, что транспортники перебросили в Италию около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом. После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.