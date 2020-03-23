{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Тринадцатый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Ранее в Минобооны сообщили, что транспортники перебросили в Италию около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Тринадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в понедельник с аэродрома Чкаловский в Италию с российскими военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе в коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что продолжается переброска российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре для оказания республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) в Италию вылетел тринадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС с российскими военнослужащими и специальной техникой на борту", - сказали в Миноброны

Ранее в понедельник в Италию вылетели десятый, одиннадцатый и двенадцатый транспортные Ил-76 ВКС России.

В субботу президент РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в военном ведомстве сообщили, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский по приказу министра обороны Сергея Шойгу будет сформована группировка из девяти самолетов Ил-76.

В понедельник утром в российском военном ведомстве сообщили, что транспортники перебросили в Италию около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом. После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Обращение генсека ООН к странам, участвующим в военных конфликтах. Полный текст
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС