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Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Официальный представитель кабинета министров Германии заявил, что в ближайшие дни будут сделаны новые тесты
Канцлер ФРГ Ангела Меркель Michael Kappeler/Pool photo via AP
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© Michael Kappeler/Pool photo via AP

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщил в понедельник агентству DPA официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный", - сказал он. По словам Зайберта, "в ближайшие дни будут сделаны новые тесты".

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.

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Меркель, АнгелаРаспространение коронавируса нового типа
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