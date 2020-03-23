Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщил в понедельник агентству DPA официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный", - сказал он. По словам Зайберта, "в ближайшие дни будут сделаны новые тесты".

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.