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Минпросвещения планирует расширить льготы для педагогов на селе

Педагогам планируется компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минпросвещения подготовило поправки в закон "Об образовании", в рамках которых планирует расширить список льгот по оплате коммунальных услуг для педагогов на селе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"Педагогам, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах, где живет менее 50 тыс. человек, планируется компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг жилых помещений, включая отопление и освещение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер, условия и порядок возмещения расходов будет утверждать правительство РФ и регионы. Средства для компенсации планируется выделять из федерального бюджета и бюджетов субъектов.

Для педагогов на селе предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки, в том числе в рамках программы "Земский учитель".

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Проект стартовал в России с 1 января 2020 года. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.

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