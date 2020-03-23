Правительство Украины запретило экспорт спирта до 1 июня из-за коронавируса

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение о запрете экспорта этилового спирта с территории страны в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины", - написал премьер в Telegram-канале.

Он уточнил, что на предприятиях по производству спирта будут действовать посты контроля за его отгрузкой.

Кабинет министров в понедельник также разрешил на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно. Кроме того, правительство постановило, что "все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции". Шмыгаль уточнил, что дистанция между посетителями должна быть 1,5 метра. Контроль за этим поручено обеспечивать Национальной полиции.

С 12 марта по 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, с 23 марта на общественном транспорте в столице могут ездить только медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам. По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

Сейчас на Украине зарегистрировано 73 случая коронавируса, из них три летальных, один человек выздоровел.