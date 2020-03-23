Новый и.о. главреда "Ведомостей" пообещал, что редакционная политика издания не изменится

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Андрей Шмаров, который станет исполняющим обязанности главного редактора газеты "Ведомости" с 24 марта, сообщил в понедельник ТАСС, что редакционная политика газеты не изменится, увольнений в коллективе издания не будет.

"Мы будем продолжать делать деловую газету, редакционная политика меняться не будет. Это будет деловое издание. Никого разгонять, увольнять, множить на ноль мы тоже не собираемся. Мы с [Юрием] Кацманом, которому я предложил должность редакционного директора, долго работаем в деловых СМИ, постараемся эту выдающуюся газету не испортить", - сказал он ТАСС.

По словам Шмарова, бывший главный редактор газеты Илья Булавинов в начальный период работы газеты с новым руководством "будет помогать нам с Кацманом войти в работу, принять дела, на этот период точно будет сотрудничать с редакцией". "Дальше - посмотрим", - добавил Шмаров.

Главный редактор Илья Булавинов сказал ТАСС, что останется в редакции до 23 апреля в другой должности.

Ранее "Ведомости" сообщили о том, что Андрей Шмаров с 24 марта станет исполняющим обязанности главного редактора газеты.