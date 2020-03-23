Россиянин госпитализирован в критическом состоянии на Кубе из-за заражения коронавирусом

ГАВАНА, 23 марта. /ТАСС/. Гражданин России, прибывший в пятницу на Кубу, помещен в критическом состоянии в местную больницу по причине заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дуран Гарсия.

"Госпитализирован гражданин России 45 лет, прилетевший 20 марта из Парижа. 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии", - сказал представитель ведомства.