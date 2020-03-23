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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Россиянин госпитализирован в критическом состоянии на Кубе из-за заражения коронавирусом

45-летний гражданин России 20 марта прилетел на остров из Парижа
Описание
© Eliana Aponte/VIEWpress/Corbis via Getty Images, архив

ГАВАНА, 23 марта. /ТАСС/. Гражданин России, прибывший в пятницу на Кубу, помещен в критическом состоянии в местную больницу по причине заражения коронавирусом нового типа.

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Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дуран Гарсия.

"Госпитализирован гражданин России 45 лет, прилетевший 20 марта из Парижа. 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии", - сказал представитель ведомства.     

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КубаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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