СМИ: в Загребе за сутки произошло почти 60 землетрясений

ЗАГРЕБ, 23 марта. /ТАСС/. Серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в хорватской столице за сутки после нескольких сильных толчков, зафиксированных в воскресенье утром. Об этом сообщило в понедельник государственное информационное агентство HINA со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки, которые являются так называемыми афтершоками после сильного землетрясения, фиксировались в 6-7 км к северу от Загреба с магнитудами от 2,0 до 3,3.

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы Хорватии произошли в воскресенье. В результате разгула стихии в Загребе наблюдались проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета. Порядка 200 военнослужащих армии Хорватии продолжают расчищать улицы города от образовавшихся завалов, еще около 300 военнослужащих находятся в полной готовности для дополнительного участия.

Многие жители столицы, в том числе из-за афтершоков, покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса, люди собирались в группы. Для жителей Загреба, которые не смогли вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города установлены пункты питания. Горожан переселили в студенческие общежития.

По данным посольства РФ в Хорватии, россияне при землетрясениях не пострадали.