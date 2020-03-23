СМИ: ТЦ в Мадриде используют в качестве морга для хранения тел умерших от коронавируса

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Крупный торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo в Мадриде будет частично использован в качестве морга для хранения тел умерших из-за нового коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, решение обусловлено слишком большой загруженностью похоронных бюро. ТЦ, оснащенный катком площадью 1,8 тыс. кв. м, находится недалеко от выставочного комплекса ИФЕМА, где был размещен временный полевой госпиталь для борьбы с распространением заболевания. Сейчас торговый центр закрыт для посетителей.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в стране обнаружено свыше 33 тыс. зараженных, 2182 человек умерли. Большинство инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.