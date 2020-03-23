В СКФО из-за коронавируса отменяют свадьбы, закрывают спортобъекты и отменяют концерты

До субботы СКФО оставался единственным округом России, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас на Северном Кавказе зафиксировано три подтвержденных заражения - одно в Ставропольском крае, два - в Кабардино-Балкарии.

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Регионы СКФО, как и вся страна, вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Отменяются свадьбы, закрываются учреждения общепита, кинотеатры и филармонии. Помощь тем, кто тяжело реагирует на вынужденные ограничения, оказывают психологи и волонтеры. Люди искусства советуют не терять оптимизма, а некоторые спортсмены переносят свои состязания в кибер-формат.

На Ставрополье инфекцию нашли у главного внештатного инфекциониста Минздрава региона. В понедельник СКР возбудил в отношении нее уголовное дело за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом, как выяснилось, в начале марта врач вернулась из Испании, не сообщила об этом руководству, не была в изоляции, а продолжила читать лекции в университете и участвовать в конференциях, у 11 человек, контактировавших с ней, заподозрили коронавирус. Кроме того, к ответственности могут привлечь должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора. Также, по данным заместителя министра здравоохранения края Юрия Литвинова, врач лишена звания главного инфекциониста.

"В настоящее время она находится в <...> состоянии средней степени тяжести, ухудшения нет. Получает плановое лечение, которое положено", - сообщила журналистам в понедельник замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая. Под наблюдением после контактов с первой заболевшей в крае находятся 350 человек, медицинская помощь им не требуется.

Тенденция к улучшению состояния наметилась и у одного из двух заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии (КБР), состояние которого еще накануне оценивалось как тяжелое, сообщила ТАСС представитель оперштаба в КБР по профилактике коронавируса Лилия Шомахова. "В настоящее время 18 человек находятся в госпитале, под медицинским наблюдением, - это люди, которые были в контакте с заразившимися. У пациента, который переносит заболевание в тяжелой форме, наметилась тенденция к улучшению, надеемся, что она сохранится и нашим медикам удастся победить коронавирус у этого больного. Вторая больная переносит болезнь в легкой форме", - сказала представитель штаба.

В Чечне на карантине находятся 364 человека, подтвержденных случаев коронавируса в республике на данный момент нет, рассказал ТАСС руководитель штаба по противодействию распространению коронавируса в Чечне Шахид Ахмадов. По состоянию на 23 марта в Северной Осетии в режиме самоизоляции под наблюдением медиков находятся 176 человек, сообщает республиканский Минздрав. Как рассказали ТАСС в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Ингушетии, на самоизоляции в республике сейчас находятся 245 человек. "Это, в большинстве своем, прибывшие из-за границы земляки, а также студенты, приехавшие домой из регионов страны, где отменили временно занятия", - отметили в штабе.

В Дагестане также не зафиксировано случаев заражения, в медицинских организациях республики обеспечена возможность быстрой диагностики возбудителя, подробных диагностических исследований, наличие противовирусных и других препаратов для лечения.

Отмена свадеб и соревнования в кибер-формате

В некоторых субъектах для профилактики закрываются спортивные объекты. "В Кизляре закрыли спортивную школу, физкультурно-оздоровительный центр и ряд других объектов, где проводились тренировки, спортивные мероприятия, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В период особого санитарно-эпидемиологического режима спортсмены, которые готовятся к крупным международным соревнованиям, перейдут на индивидуальные тренировки", - сообщили журналистам в понедельник в мэрии города.

В Ставропольском крае был перенесен на более поздний срок - предварительно, на апрель 2020 года - четвертьфинальный матч европейского "Кубка вызова" между гандболистами ставропольского "Виктора" и румынского "Бухареста". Не дожидаясь очной встречи, команды решили провести матч онлайн в гандбольном симуляторе, встреча транслировалась в интернете. Итоговый счет виртуальной встречи - 28:19 в пользу иностранной команды.

Ограничения коснулись и мероприятий в культурной сфере. В регионах отменяются концерты, в Кисловодске Северо-Кавказская государственная филармония имени Сафонова приостановила свою работу до конца марта. Министерство культуры Дагестана рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность в связи с распространением коронавируса. В Чечне закрываются заведения общественного питания и отменяются публичные мероприятия. Приходится отменять даже свадьбы.

Помощь пожилым

В регионах округа пенсионерам, которые находятся в группе риска и потому вынуждены соблюдать особенно строгий карантин, помогают волонтеры. Штаб по оказанию помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома, организован в КБР волонтерами-медиками и региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ). "Ребята работают уже пятый день, и любой пожилой человек может позвонить на телефон горячей линии, обратиться за помощью. Накануне волонтеры-медики уже отработали одну заявку, бабушка просила доставить ей лекарства", - пояснили в штабе.

Как сообщили ТАСС в республиканском отделении ОНФ, в понедельник активисты движения провели тренинги для волонтеров, объяснив, как нужно общаться с пожилыми людьми. "Вообще для Кавказа это не очень актуально, потому что здесь к пожилым людям особое отношение и есть взаимопомощь и взаимовыручка, обращений очень мало", - добавили в ОНФ.

Во Владикавказе штаб для помощи пенсионерам в период пандемии коронавируса будет также помогать людям старше 60 лет. Оставить заявку можно по телефону горячей линии, который работает круглосуточно.

Мэр Кизляра Александр Шувалов поручил оказать максимальную поддержку одиноким пожилым людям и подключить к этой работе не только соцработников, но и добровольцев. "Чтобы у нас в городе не остался без внимания ни один пожилой одинокий человек. Желательно, чтобы они не выходили за продуктами питания, лекарствами. Следует всех взять под шефство и все необходимое доставлять им на дом", - сказал Шувалов, слова которого приводит пресс-служба мэрии.

В Ставропольском крае власти, чтобы не допустить распространения инфекции, организовали дезинфекцию всего пассажирского транспорта - как на городских маршрутах, так и на межмуниципальных. Салоны обрабатывают перед выходом на линию. "Также проводится дезинфекция на основных автовокзалах, которые являются начальной и конечной точкой основных маршрутов. На промежуточных пунктах проходит промежуточная дезинфекция - водители протирают специальными растворами поручни, ручки и сидения", - пояснил журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

Справиться с негативными эмоциями

Свою поддержку жителям выразили известные деятели культуры. Президент международного кинофестиваля "Герой и Время" Сергей Пускепалис уверил всех, что все обязательно будет хорошо и фестиваль соберет в Железноводске гостей в следующем году. Видео со словами поддержки записали также Максим Дахненко, Лиза Арзамасова, Иван Колесников, Александр Головин и другие российские звезды театра, кино и культуры.

Подключились к поддержке жителей Ставрополья и психологи. По информации пресс-службы министерства здравоохранения края, испытывающим тревогу и стресс из-за ситуации с коронавирусом круглосуточно, бесплатно, на условиях анонимности помогают специалисты. Квалифицированные психологи помогут справиться с эмоциями, поддержат и научат "информационной гигиене".

Сотрудники Станции скорой медицинской помощи города Ставрополя присоединились к международному флешмобу #stayhomefromus (оставайся дома ради нас). На странице станции в Instagram появилась фотография медиков рядом с машиной скорой помощи и листами бумаги в руках с надписью: "Мы дежурим здесь для вас, оставайтесь дома для нас".