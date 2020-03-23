Темпы роста смертности от коронавируса в Италии снижаются

РИМ, 23 марта. /ТАСС/. Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 601, на 50 человек меньше, чем сутки назад. Снижение числа летальных исходов регистрируется второй день. Новые данные сообщил в понедельник глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Сегодня мы зарегистрировали смерть 601 пациент. Общее число жертв превысило 6 тыс. Число инфицированных [на настоящий момент] превысило 50 тыс. и составляет 50 418", - сказал Боррелли.

Накануне сообщалось о 651 скончавшемся, а в субботу был достигнут антирекорд - почти 800 умерших. Число излечившихся за сутки составило 408, достигнув в целом 7423 человек. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 63 927 человек.