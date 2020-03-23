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Оскорблявшую детей экс-воспитателя из Кирова оштрафовали на 30 тыс. рублей

Женщина также применяла насилие к воспитанникам детского сада

КИРОВ, 23 марта. /ТАСС/. Суд в Кирове приговорил к штрафу бывшего воспитателя детского сада № 67, которая грубила детям и применяла к ним физическую силу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Первомайского района Кирова.

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"Вынесен приговор кировскому воспитателю, которая обзывала и применяла насилие к детям. Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних на 3 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года, работая в детском саду всего пару месяцев, воспитатель оскорбляла воспитанников и применяла к ним насилие, это подтвердили в судебном заседании более 15 человек. Сама воспитатель вину не признала, заверив суд, что очень любит детей.

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