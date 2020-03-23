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Распространение коронавируса нового типа

Международный форум Digital IP & IPQuorum перенесен на 2021 год

Проведение форума планировалось на 20-21 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Третий международный стратегический форум по интеллектуальной собственности Digital IP & IPQuorum перенесен на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили его организаторы.

Проведение форума планировалось на 20-21 апреля.

"В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также во исполнение распоряжений правительства Москвы организаторы Digital IP & IPQuorum приняли решение о переносе мероприятия на 2021 год", - сказали организаторы, уточнив, что мероприятие будет проведено на площадке инновационного центра "Сколково".

Организаторы отмечают, что в 2021 году событие пройдет в обновленном расширенном формате. Форум объединит международную конференцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) "Цифровая трансформация" и международный форум IPQuorum, организуемый Ассоциацией IPChain. Предполагается, что в мероприятии примут участие около 5 тыс. экспертов из 30 стран.

Организаторы форума - Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Роспатент, Ассоциация IPChain, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Федеральный институт промышленной собственности.

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