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Распространение коронавируса нового типа

Бутина призвала освободить содержащихся в зарубежных тюрьмах россиян из-за эпидемии

Она обратилась с этим к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина обратилась в понедельник к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой содействовать изменению условий содержания или депортации российских граждан, содержащихся в настоящее время в заключении в тюрьмах США, Греции, Франции и других государств, из-за угрозы заразиться коронавирусом. Соответствующее письмо, подписанное Бутиной, имеется в распоряжении ТАСС.

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"Прошу вас обратиться к руководству государств, где содержатся в заключении наши граждане, с просьбой об изменении условий их содержания на домашний арест или депортации для дальнейшего отбытия наказания в страну гражданской принадлежности, - говорится в послании. - Я надеюсь, что у этих людей есть сердце и они проявят милость, позволив нашим гражданам быть недалеко от своих родных и близких в это крайне тяжелое время".

Угроза летального исхода

Бутина пояснила, что с просьбой о возможном содействии к ней обратились несколько граждан России, находящихся в заключении за рубежом, члены их семей и адвокаты. "Это Константин Ярошенко, Богдана Осипова, родные и близкие наших соотечественников-моряков, обвиняемых в нарушении закона в Греческой Республике, спортивные болельщики, граждане России, содержащиеся под следствием во Франции, - Михаил Ивкин и Павел Косов, - отмечается в письме. - В мире на сегодняшний день существует немало прецедентов изменения условий содержания и меры пресечения заключенным в связи с риском заражения вирусом. Так, например, из тюрем Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и еще минимум 10 штатов США в связи с опасениями вспышки заболевания и массовой гибели отпущены заключенные, которые не совершили тяжких преступлений, а также пожилые или больные люди. По просьбе государственного секретаря США Майкла Помпео в связи с пандемией коронавируса властями Ирана освобожден отбывающий 13-летний срок гражданин США. Инспектор мест лишения свободы Франции также рекомендовал сократить число заключенных в связи с пандемией".

"Хочется выразить крайнюю обеспокоенность положением наших соотечественников, особенно в связи с пандемией коронавируса в мире, - написала россиянка. - Как мне доподлинно известно, пребывание в заключении крайне негативно сказывается на здоровье человека, его иммунитете, который является важным элементом защиты организма человека от поражения коронавирусом. Заражение для ослабленного тяжелыми условиями заключения человека особенно опасно и может закончиться летальным исходом".

Гражданство как повод для преследования

В своем письме Бутина также выразила благодарность Лаврову от себя и своей семьи за борьбу МИД с целью ее освобождения из американского заключения. "[Действия России] в очередной раз доказали, что наша страна своих граждан в беде не бросает", - подчеркнула она. Бутина напомнила, что после возвращения домой из США стала помогать "всеми доступными средствами соотечественникам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации за рубежом".

"К сожалению, наши граждане нередко незаслуженно преследуются за рубежом, а единственным основанием, подчас, как было и в моем случае, является наличие российского гражданства, - считает Бутина. - Это возмутительно, и я надеюсь, что к международному сообществу вернется понимание того, насколько дискриминация по признаку гражданства и расовой принадлежности негуманна, незаконна и несправедлива". "Прошло только 75 лет с момента поражения нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Во главе угла идеологии нацистов стояло преследование и истребление людей по национальному признаку. С сожалением должна отметить, как невероятно коротка человеческая память, когда речь идет о власти и политике", - добавила россиянка.

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