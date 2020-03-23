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Отставки и назначения
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Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

Должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров занял в 2012 году
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в документе.

Жаров родился 11 августа 1964 года в Челябинске. В 1998-1999 годах работал советником председателя правления РИА "Вести". С 1999-го по 2004 год занимал пост пресс-секретаря Министерства здравоохранения РФ.

В 2004-2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем председателя правительства России Михаила Фрадкова. С 2006-го по 2007 год работал заместителем генерального директора ФГУП "ВГТРК". В 2007-2008 годах - директор департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. В 2008 году был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.

В 2012 году Жаров занял должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Теги
Жаров, Александр АлександровичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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