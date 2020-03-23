В Севастополе плавучий госпиталь готовят как резервную клинику из-за коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Пришвартованное в Севастополе госпитальное судно "Енисей" станет одной из резервных площадок, которая может быть задействована в случае обострения ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора Михаил Развожаев.

"У нас есть силы военно-медицинские, это наш надежный помощник. Сейчас смотрим, как возможно при необходимости задействовать их резервные мощности. Даже большой медицинский корабль "Енисей", корабль-госпиталь, сейчас тоже приводится в порядок как резервная мощность. Думаю, до этого не дойдет, но, тем не менее, продумываем все детали и все ресурсы, которые можно задействовать", - сказал Развожаев.

По данным правительства города, сейчас зараженных коронавирусом в Севастополе нет. По данным на 23 марта под медицинским наблюдением на дому находятся 164 человека, из них из-за границы прибыли 151 человек. В условиях стационара находятся 12 человек - это люди, которые приехали из Нидерландов, Индии, Италии, Исландии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Пока госпитализированные с подозрением на коронавирус находятся в городской инфекционной больнице. Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов. Кроме того, при необходимости будут развернуты 40 коек в городской больнице №4, еще 60 - в детском центре медицинской реабилитации.