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Распространение коронавируса нового типа

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии

Возможные сроки и объемы предоставления гуманитарной помощи для ВСУ от НАТО не уточняются

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы НАТО.

"23 марта ЕКЦРСБК получил запрос на предоставление международной помощи от Вооруженных сил Украины в рамках ответа на пандемию коронавируса. С целью предотвратить распространение вируса в частях Вооруженных сил Украины ЕКЦРСБК [в свою очередь] обратился к международным партнерам (включая государства НАТО и не входящие в альянс государства - партнеры - прим. ТАСС) с просьбой предоставить гуманитарное содействие Министерству обороны Украины", - говорится в заявлении.

В нем не уточняются возможные сроки и объемы предоставления гуманитарной помощи для ВСУ от НАТО против коронавируса.

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) - основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Он работает в круглогодичном и круглосуточном режиме, и к его работе подключены 29 государств-членов НАТО и все ее государства-партнеры. Центр функционирует как система, координирующая запросы и предложения о помощи, в основном в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Теги
УкраинаСШАРаспространение коронавируса нового типа
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