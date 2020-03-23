Туроператоры вместо зарубежных туров предлагают путешественникам поездки по России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Крупные российские туроператоры на фоне пандемии коронавируса нового типа начали предлагать клиентам вместо зарубежных туров отдых в России, сообщили ТАСС представители туристических компаний.

"Да, предлагаем [туры по России], сейчас востребовано. Мы сейчас ведем переговоры с принимающей компанией в Сочи, чтобы расширить количество гостиниц в ассортименте", - сообщили ТАСС в пресс-службе Anex Tour. Кроме того, есть спрос на путешествия в Калининград, а также на экскурсионные туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу, сообщили в компании.

TUI Россия также предлагает своим клиентам вариант с перебронированием на внутренние направления, причем в основном популярностью пользуются курорты Краснодарского края, поскольку там уже теплая весенняя погода и морской воздух. "На глубину (более поздние сроки - прим. ТАСС) бронируются все наши основные выездные направления. Понятно, что заявок меньше, чем обычно, но они есть", - сообщили в пресс-службе TUI Россия.

Перебронирование зарубежного тура на внутренний является хорошим вариантом для тех, кто жестко привязан к определенным датам отпуска и не может отложить его, отметили в пресс-службе "Интуриста". "В основном идут переносы броней на Сочи, но это не повальное явление. Большинство все-таки предпочитают дождаться изменения эпидемиологической ситуации", - сообщили в "Интуристе".

Тенденции на внутреннем рынке

В целом туроператоры с начала года наблюдают увеличение числа бронирований по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако сейчас темпы замедлились, даже есть отмены, сообщила ТАСС пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. Ситуацию весной, когда в России особенно популярен экскурсионный туризм, осложняет закрытие из-за коронавируса ряда знаковых музеев, отмечает она.

"В регионах закрывают музеи. На этом фоне в некоторых регионах аннулируются группы. Тем более в этот сезон у нас по России в основном экскурсионный туризм. Школьные группы тоже аннулируются", - отметила Тюрина.

Однако в целом аннуляций сейчас немного, сообщили в "Интуристе". "Заявки на отдых на курортах Сочи, Краснодарского края, Крыма и Абхазии (прилет в аэропорт Адлера) продолжают бронироваться достаточно активно, особенно на пик летнего сезона. Аннуляции на туры по России не превышают средних значений. Больше обычного аннуляций на начало сезона [там], где есть опасения, что к тому времени ситуация еще полностью не нормализуется", - сообщил ТАСС исполнительный директор ТО "Интурист" Сергей Толчин.

При этом активно бронируются туры на ближайшие даты с расчетом на дни школьных каникул, а также туры на майские праздники, сообщили в пресс-службе Anex Tour. Наиболее востребованными и популярными на весенне-летний сезон остаются туры в Сочи и в Абхазию. Остальные направления - Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Алтай, Дальний Восток - бронируются равномерно в запланированных объемах, отметили в компании.