{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер один из создателей обелиска-символа Севастополя Адольф Шеффер

Ему было 95 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Архитектор Адольф Шеффер, почти 70 лет работавший в Севастополе и ставший одним из создателей обелиска городу-герою, умер в понедельник в возрасте 95 лет, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

"От имени правительства Севастополя и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Адольфа Львовича. То, каким все знают и любят Севастополь, мы обязаны гениальному зодчему Адольфу Шефферу. Главное, что мы можем сделать сейчас - сохранить все то, что он сделал для уникальной Севастопольской архитектуры. Пройдут еще десятилетия, а каждый кто будет въезжать в наш город, будет видеть Триумфальную арку и величественные здания его авторства, а гуляя на Приморском бульваре - Памятник затопленным кораблям", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Михаила Развожаева.

Начальник городского управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев уточнил ТАСС, что Шеффер работал в городе с середины ХХ века. Среди множества проектов, в создании которых участвовал, - обелиск городу-герою, который был построен в 1977 году и стал одним из символов Севастополя. С 2018 года Шеффер также был привлечен для разработки проекта реставрации обелиска. "Это уникальный случай (во всяком случая, я такого больше не знаю), когда автор проекта участвовал еще и в проектировании реставрационных работ своего же объекта", - отметил Рязанцев.

По данным правительства города, Шеффер родился в 1924 году. Он участвовал в создании памятника Героям-подводникам Черноморского флота, Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя на взъезде в город, Дома Москвы, реконструкции Дворца пионеров и Памятника затопленным кораблям, а также создании и реконструкции многих других объектов.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Более 43 тыс. россиян вернулись домой специальными рейсами "Аэрофлота"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС