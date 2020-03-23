Жаров пожелал команде Роскомнадзора новых побед

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Александр Жаров, возглавлявший Роскомнадзор восемь лет, пожелал команде ведомства успехов и новых побед. Его слова приводит в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора по его просьбе.

"Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации, - цитирует пресс-служба Жарова. - У нас многое получилось, однако, я уверен, что и следующий руководитель Роскомнадзора имеет огромное поле для деятельности. В Роскомнадзоре отличная команда профессионалов, настроенных на новые достижения. Им я желаю успехов и новых побед".

В пресс-службе отметили, что с 2012 по 2020 год объем полномочий ведомства вырос более чем в 2,5 раза - с 69 до 178.

По сообщению пресс-службы, под руководством Жарова был взят курс на снижение административного давления на бизнес, Роскомнадзор осуществил по большинству направлений деятельности переход на риск-ориентированную модель, снизив число плановых проверок более чем в 10 раз. Ведомство упрощало для бизнеса и прохождение регистрационных, проверочных процедур, автоматизируя процессы. Ведомство провело первый в истории РФ аукцион по распределению радиочастотного ресурса. Были разыграны лицензии на оказание услуг связи стандарта LTE. Жаров выступил инициатором подписания антипиратского меморандума в 2018 году. Кроме того, за это время была выстроена система защиты прав субъектов персональных данных.

Как ранее сообщало РБК, Жаров в ближайшее возглавит холдинг "Газпром-медиа".