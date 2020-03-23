Власти Армении прекращают работу кафе и ресторанов

ЕРЕВАН, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение на неделю прекратить работу всех кафе и ресторанов из-за активного распространения в стране нового вида коронавируса. Об этом в ночь на вторник в ходе прямого эфира на своей странице Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"У нас 41 новый случай заражения коронавирусом. Вызывает беспокойство география заражения. Для борьбы с дальнейшим распространением заболевания мы решили на неделю прекратить работу всех кафе и ресторанов, также приостановить строительство и деятельность текстильных фабрик", - отметил Пашинян.

Премьер Армении также отметил, что у 26 зараженных коронавирусом пациентов есть воспаление легких, но их состояние стабильное.

В настоящий момент в Армении зафиксированы 235 случаев заражения новым типом коронавируса, более 700 человек находятся в карантине.