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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Армении прекращают работу кафе и ресторанов

Такие меры введены на неделю

ЕРЕВАН, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение на неделю прекратить работу всех кафе и ресторанов из-за активного распространения в стране нового вида коронавируса. Об этом в ночь на вторник в ходе прямого эфира на своей странице Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян.

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"У нас 41 новый случай заражения коронавирусом. Вызывает беспокойство география заражения. Для борьбы с дальнейшим распространением заболевания мы решили на неделю прекратить работу всех кафе и ресторанов, также приостановить строительство и деятельность текстильных фабрик", - отметил Пашинян.

Премьер Армении также отметил, что у 26 зараженных коронавирусом пациентов есть воспаление легких, но их состояние стабильное.

В настоящий момент в Армении зафиксированы 235 случаев заражения новым типом коронавируса, более 700 человек находятся в карантине.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичРаспространение коронавируса нового типа
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