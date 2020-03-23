Французский философ Люсьен Сэв умер от коронавируса

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Философ Люсьен Сэв умер в понедельник на 94-м году жизни от коронавируса. Сообщив о его смерти на своем сайте, газета Французской компартии L'Humanite напомнила, что на протяжении многих лет он считался во Франции одним из ведущих представителей марксистской философии.

В своих последних работах Сэв стремился доказать, что учение Карла Маркса и его основополагающий труд "Капитал" ( Das Kapital, 1867) "не утратили актуальности в XXI веке". "Мы наблюдаем историческое вступление капитализма в его финальную стадию", - утверждал исследователь в интервью французскому журналу "Регар" (Regards). Он полагал, что "на повестке дня ныне стоит гигантская задача формирования общества посткапитализма".

По словам его биографов, Сэв, родившийся 9 декабря 1926 года, всерьез заинтересовался марксизмом еще в студенческие годы. Он посвятил затем различным аспектам этой доктрины свои главные работы. Среди наиболее известных книг философа - "Марксизм и теория личности" (1969), "Введение в марксистскую философию" (1980), "Коммунизм, второе дыхание?" (1980), "Маркс и мы" (2004).

В 1970-1982 годах профессор Сэв возглавлял парижский издательский дом "Эдисьон сосьяль". На протяжении более тридцати лет, начиная с 1961 года, он был членом Центрального комитета ФКП, но затем разошелся во взглядах с партийным руководством.

В 1983 году президент Франции Франсуа Миттеран включил исследователя трудов Маркса в состав Национального консультативного комитета по вопросам этики. Профессор также был отмечен главной премией французской философской ассоциации "Союз рационалистов".

Сохраняет актуальность

По мнению французского философа, в условиях господства неолиберальной волны в конце ХХ столетия теории Марса неоправданно игнорировались. "Финансовый кризис 2007-2008 годов, однако, вновь привлек внимание к его критике капитализма, - констатировал ученый. - Даже финансовые круги пришли к выводу, что его главный труд "Капитал" сохраняет актуальность".

В минувшем году французский режиссер Марсель Родригес посвятил исследователю свой документальный фильм "Три жизни философа Люсьена Сэва" (2019). Автор картины отметил, что философ никогда не прекращал своих исследований общественных процессов и оставил обширное собрание собственных трудов.

В понедельник профессор Люсьен Сэв стал во Франции одной из 186 новых жертв коронавируса. Всего же умерли 860 французов.