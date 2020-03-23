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Илья Булавинов заявил, что не продлил контракт с "Ведомостями" по собственному желанию

Он гордится тем, что удалось сделать в издании за три года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Илья Булавинов покинул пост главного редактора газеты "Ведомости" по собственному желанию. Издание нуждалось в переменах, сообщил он в своем профиле в Facebook.

"Решение не продлевать контракт с "Ведомостями" принял я сам, никто меня к нему не подводил и не принуждал. Я горжусь тем, что удалось сделать за три года, и очень благодарен тем своим коллегам, которые остались в редакции три года назад или пришли позднее", - сказал он.

По его словам, перемены были жизненно важны для газеты, "причем в прямом смысле слова - без них "Ведомости" бы не выжили". Булавинов поделился, что газета резко увеличила аудиторию и весьма существенно - число подписчиков. "Мы оптимизировали в том числе редакционные расходы, что позволило нам держаться на плаву с экономической точки зрения. Надеюсь, мы все это делали не зря и преемственность в самом главном сохранится", - отметил бывший главред.

Он рассказал, что начал задумываться об уходе, потому что увидел необходимость нового импульса, свежего взгляда и новых идей для издания. "Мне хочется двигаться дальше и решать новые интересные амбициозные задачи", - добавил Булавинов.

Ранее Булавинов сказал ТАСС, что останется в редакции до 23 апреля в другой должности. На странице в Facebook он пояснил, что всю юридическую и прочую моральную ответственность за все опубликованное в "Ведомостях" будет нести новый главный редактор, а он - наоборот, нести ее перестанет. "Мы договорились, что я перейду на другую позицию в рамках АО "Бизнес Ньюс Медиа" и до окончания контракта, то есть до 23 апреля, буду помогать ему и новому редакционному директору принимать дела и разбираться, как у нас тут все устроено", - поделился он.

Ранее "Ведомости" сообщили о том, что Андрей Шмаров с 24 марта станет исполняющим обязанности главного редактора газеты.

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