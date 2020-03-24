Роскачество рекомендует мыть упаковку продуктов, принесенных из магазина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации о том, как уберечь себя от микробов при покупке продуктов, и советует в том числе мыть упаковку продуктов, принесенных из магазина. Об этом говорится в сообщении организации.

"После того, как вы принесли продукты домой, не будет лишним хорошо промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки", - рекомендуют специалисты.

Они также советуют мыть руки, протирать стол и прочие поверхности. Те поверхности, на которые выкладывают продукты, лучше протереть. "Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму", - считают в Роскачестве.

Кроме того, в рекомендации специалистов входит тщательное мытье овощей и фруктов, что позволит защититься не только от коронавируса, но и от других бактерий и микроорганизмов. При этом огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением следует замачивать в воде на 10-15 минут, а затем тщательно промывать под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью желательно тщательно промыть с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды. Что касается моющих средств, то для мытья овощей со съедобной кожицей Роскачество советует использовать нейтральное мыло типа детского, а затем тщательно смывать его.

При походе в магазин эксперты советуют надевать маску, соблюдать дистанцию от других покупателей, не подносить грязные руки к носу или рту, а по приходу домой тщательно мыть руки с мылом. Для похода в магазин при этом следует выбирать то время, когда там меньше всего людей. Вне дома Роскачество советует использовать антисептические гели. Расплачиваться за покупки специалисты рекомендуют с помощью карты или приложения на смартфоне, чтобы снизить риск контакта с кассиром и избежать соприкасания с бумажными купюрами.

При заказе продуктов на дом эксперты также советуют протереть все привезенные продукты, а потом тщательно вымыть руки. Кроме того, рекомендуется просить курьера не передавать заказ из рук в руки, а оставить его у двери, а также, по возможности, оплачивать заказ заранее картой.