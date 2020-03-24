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Распространение коронавируса нового типа

В Сенегале введены режим чрезвычайного положения и комендантский час из-за коронавируса

В стране заразились 79 человек

РАБАТ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль объявил в понедельник вечером режим чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Ажанс де Пресс Сенегалез (АПС).

"Скорость распространения заболевания требует от нас повышения уровня реакции. В противном случае мы рискуем получить общенародное бедствие, - подчеркнул глава государства в обращении к нации. - В соответствии со статьей 69 конституции, начиная с полуночи, я объявляю режим чрезвычайного положения на всей национальной территории страны". Также, сообщил он, во всем Сенегале вводится комендантский час с 20:00 до 06:00.

"Эпидемия, которая вспыхнула в одном очаге, распространилась и на другие места в стране. Это означает, что вирус набирает силу. Я также хочу добавить, что на сегодняшний день нет вакцины или одобренного препарата против коронавируса", - заявил Саль.

"Настал трудный час"

Президент приказал силам обороны и безопасности "быть готовыми к немедленному и неукоснительному выполнению предписанных мер на всей территории Сенегала". "В соответствии с законом о чрезвычайном положении эти меры, в частности, предоставят компетентным административным органам полномочия регулировать или запрещать движение людей, транспортных средств или товаров в определенных местах и в определенное время", - напомнил Саль.

Он добавил, что компетентные органы "имеют право временно закрывать общественные места и места для встреч, запрещать открытые или частные собрания любого рода, которые могут вызвать нарушение порядка". "Сегодня вечером, мои дорогие соотечественники, я говорю вам с ответственностью - настал трудный час. Правительство, административные органы и все государственные службы примут все меры, необходимые для немедленного исполнения указа о чрезвычайном положении", - заверил президент.

Глава государства пообещал, что власти "позаботятся о регулярном снабжении Сенегала медицинскими и фармацевтическими товарами, предметами первой необходимости". По его словам, "правительство примет меры по борьбе с любым неоправданным ростом цен".

Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Сенегале был зафиксирован 2 марта. С тех пор заразились 79 человек, восемь из них выздоровели.

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СенегалРаспространение коронавируса нового типа
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