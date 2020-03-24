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Распространение коронавируса нового типа

Журналист, посещавший брифинги Трампа в Белом доме, мог заразиться коронавирусом

Человек был в Белом доме 9, 11, 16 и 18 марта

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Один из журналистов, регулярно посещавших брифинги в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, мог заразиться коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник сам американский лидер.

"Вижу, что нас сегодня меньше из-за проблемы с вирусом", - сказал он на очередном брифинге с участие команды специалистов по борьбе с инфекцией под руководством вице-президента США Майкла Пенса. "Мы желаем всего лучшего заболевшему. Мы уверены, что он или она очень быстро поправится", - добавил Трамп.

Ранее о подозрении на заражение коронавирусом одного из журналистов сообщила Ассоциация корреспондентов Белого дома. "Нас проинформировали, что у одного из наших коллег подозрение на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Этот человек был в Белом доме 9, 11, 16 и 18 марта", - говорится в заявлении ассоциации.

Пресс-служба Белого дома в свою очередь сообщила, что находится "в постоянном контакте" с ассоциацией и продолжает "обсуждать различные варианты действий по мере развития ситуации".

В частности, были введены дополнительные ограничения на присутствие прессы на брифингах с участием Трампа и Пенса. Ранее число присутствующих в помещении было сокращено за счет того, что журналистов рассадили в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию. С сегодняшнего же дня между ними оставили по три пустых места, так что теперь на брифингах в Белом доме в каждом ряду сидят лишь по два человека. Тех, кому не досталось места в утвержденной схеме рассадки, в Белый дом не пускают.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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